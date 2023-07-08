«Ты — один из самых талантливых игроков, которых я видел». Гомис обратился к Арда Гюлеру
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Нападающий «Галатасарая» Бафетимби Гомис обратился к полузащитнику Арда Гюлеру после перехода в мадридский «Реал».
«Дорогой Арда, ты — один из самых талантливых футболистов, которых я когда-либо видел, пример и надежда для юных футболистов этой страны! Желаю тебе всего наилучшего, продолжай мечтать», — приводит слова Гомиса Madrid Xtra.
О переходе Гюлера в «Реал» было объявлено 6 июля. Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.
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