ЦСКА опубликовал совместные фотографии Игоря Акинфеева и Сейду Думбия

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сфотографировался с экс-партнёром по московской команде Сейду Думбия. Ивуариец сегодня, 8 июля, может сыграть за ЦСКА в рамках BetBoom Братского кубка с «Динамо». Фотография спортсменов опубликована в телеграм-канале армейцев.

Напомним, за ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год, а затем возвращался в команду на правах аренды в 2015-м. Помимо армейцев, в ходе карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара Сейду в 38 матчах забил девять мячей.

Акинфеев провёл всю карьеру в составе родной команды, играя за её основной состав с 2003 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.