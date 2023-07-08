ЦСКА — «Динамо»: Гладышев реализовал выход один на один после травмы Агапова

Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» играют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния проходит на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На 26-й минуте счёт открыл Ярослав Гладышев: он выбежал один на один с Игорем Акинфеевым после падения Ильи Агапова: в этом эпизоде защитник получил травму, вместо него на поле появился Кирилл Набабкин. Гладышев же переиграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

Напомним, Братский кубок будет включать себя два матча. Ответная встреча пройдёт на «ВТБ Арене» завтра, 9 июля. Отметим, что в составах команд будут их бывшие футболисты: Сейду Думбия и Кевин Кураньи соответственно.