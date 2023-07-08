Быстров рассказал, как Аршавин требовал у «Зенита» новые контракты для него и Денисова

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как Андрей Аршавин требовал у руководства клуба улучшить условия контракта некоторым молодым игрокам.
«Аршавин – один из немногих футболистов, которые в молодом возрасте не боялись за свою задницу, а реально помогали тем, кто приходил. Он объяснял юным игрокам, как правильно себя вести при переговорах с клубом. У нас был один агент. Мы подписали новые контракты, но Андрей сказал: «Пока вы не переподпишете и не улучшите условия этим молодым футболистам, я с вами контракт не подпишу». Поэтому клубу пришлось сначала переподписать контракты с нами. Шли я, Денисов, Власов, и только следующий, самый последний, зашёл Аршавин, когда подписал свой контракт», — сказал Владимир Быстров в видео-проекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.
- 8 июля 2023
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