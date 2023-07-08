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ЦСКА — «Динамо»: Сейду Думбия вышел на поле на 80-й минуте

ЦСКА — «Динамо»: Сейду Думбия вышел на поле на 80-й минуте
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Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» играют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния проходит на «ВЭБ Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок
08 июля 2023, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 26'   0:2 – 30'   0:3 – 60'   0:4 Захарян – 60+2'   0:5 Мазурин – 70'
Удаления: нет / Лепский – 90'

На 80-й минуте на поле появился нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА с 2010-го по 2014-й, а также в 2015 году.

Автором первого гола стал Ярослав Гладышев. На 60-й минуте матча отличился Арсен Захарян: он обыграл Акинфеева после передачи Константина Тюкавина, забив второй мяч команды в матче. Третий гол в матче забил нападающий «Динамо» Андрей Мазурин на 70-й минуте (игра состоит из трёх таймов по 30 минут). Счёт на табло стал 0:5 благодаря тому, что «Динамо» выиграло два челленджа: битву вратарей и серию пенальти.

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