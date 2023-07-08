ЦСКА — «Динамо»: Сейду Думбия вышел на поле на 80-й минуте

Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» играют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния проходит на «ВЭБ Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте на поле появился нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА с 2010-го по 2014-й, а также в 2015 году.

Автором первого гола стал Ярослав Гладышев. На 60-й минуте матча отличился Арсен Захарян: он обыграл Акинфеева после передачи Константина Тюкавина, забив второй мяч команды в матче. Третий гол в матче забил нападающий «Динамо» Андрей Мазурин на 70-й минуте (игра состоит из трёх таймов по 30 минут). Счёт на табло стал 0:5 благодаря тому, что «Динамо» выиграло два челленджа: битву вратарей и серию пенальти.