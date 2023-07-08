Дуглас Сантос: всегда ходят слухи об интересе из Англии и Германии, но конкретики нет

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу интереса к себе со стороны европейских клубов. Он признался, что никаких конкретных предложений в это межсезонье пока не получал.
«Я всегда говорю, что моё будущее в руках бога. Я пришёл в «Зенит», потому что бог сказал мне прийти. Поэтому я всегда делаю всё возможное здесь. И если он видит меня со стороны, то я очень дружелюбен по отношению к команде. Так что я спокоен.
Я всегда буду стараться изо всех сил и делать всё возможное для «Зенита». И думаю, что бог сделает для меня то же самое. Такие клубы, как «Барселона», всегда проявляют к кому-то интерес, о ком-то говорят, но я не получил никаких подтверждений об их интересе на руки, также ничего не пришло в мой офис.
Интерес со стороны других команд? Нет, на данный момент ничего. Всегда ходят слухи об интересе из Англии, из Германии, но ничего конкретного нет», – приводит слова Сантоса Metaratings.
- 8 июля 2023
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