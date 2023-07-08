Лахиялов: ошибочно требовать от футболистов патриотических чувств к клубам

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал информацию об ожидаемых переходах защитника Марио Фернандеса в «Зенит» и полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Для меня здесь ничего удивительного нету. В современных реалиях говорить о каких-то патриотических чувствах людей к клубам не стоит, тем более в отношении иностранцев. К Фернандесу это ещё можно было как-то отнести, потому что он провёл большое количество времени в ЦСКА. Он стоял перед выбором и всё-таки сделал его в пользу «Зенита» в связи с лучшими финансовыми условиями. Опять-таки, я ничего удивительного здесь не вижу. Я всегда говорил, что бразильцев легко переманивать в другие клубы за счёт более выгодных финансовых условий. Мы знаем, из каких районов вышли многие бразильские футболисты, в каких сложных жизненных условиях они воспитывались, какое тяжёлое детство у них было. Поэтому они задумываются о том, чтобы обеспечить благоприятное будущее себе, своим семьям, родным и близким. Мы знаем, что в Бразилии очень развиты тесные родственные связи, поэтому люди там активно помогают друг другу.

Тем более не удивляет выбор Медины, который только полтора года пробыл в ЦСКА. Требовать от него любви и патриотических чувств к ЦСКА не стоило. Он толком даже и не понял, что такое противостояние ЦСКА и «Спартака» в российском футболе. И говорить, что он предатель, я не стал бы. При этом за Медину ещё будет выплачена довольно солидная неустойка. Футбол в современных реалиях – он таков. Даже у нас в небольшом клубе «Легион» человек, который до этого пять лет был в команде и на которого мы потратили более миллиона рублей, а для нас это довольно существенная сумма, за неделю до начала первенства отправил СМС о том, что он уходит из команды. Хотя перед началом сезона он как раз после разговора с главным тренером был в списке, так скажем, благонадёжных людей. Опять же, футбол сегодня таков, что требовать от игроков патриотических чувств к клубам ошибочно», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Фернандес был игроком ЦСКА в 2012–2022 годах и недавно провёл неудачные переговоры с армейцами, а Медина выступал за красно-синих с начала прошлого года.