Кураньи: продолжаю сотрудничать с Кокориным как агент, постараюсь помочь ему найти команду

Экс-игрок сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, что продолжает сотрудничать с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным в качестве агента. Напомним, летом прошлого года Кураньи помог осуществить переход россиянина в «Арис» из Лимасола.
«Продолжаю ли я сотрудничать с Кокориным в качестве агента? Да, конечно. Постараюсь помочь ему найти команду, если будет такая необходимость этим летом. Посмотрим, где Саша окажется в следующем сезоне — сейчас он должен вернуться в «Фиорентину», пройти с командой предсезонную подготовку. Потом уже будет понятно — останется он в итальянской команде или нет», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Форвард стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Нападающий «Ариса» забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 30 матчах. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.
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