Гринвуд во вторник пройдёт медобследование для перехода в «Аталанту»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд во вторник, 11 июля, пройдёт медицинское обследование для перехода в «Аталанту» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, клубы окончательно договорились об аренде 23-летнего футболиста. Сам англичанин готов переехать в Италию, чтобы попытаться возродить свою карьеру.

Прошлый сезон Гринвуд пропустил из-за отстранения. В сезоне-2021/2022 на счету молодого англичанина 24 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.