Одриосола перейдёт в «Реал Сосьедад» — AS

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола близок к возвращению в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает AS.
По информации источника, 27-летний футболист не входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти. Мадридцы не против отпустить своего игрока в другую команду Ла Лиги, однако хотят получить за Одриосолу определённую денежную сумму. Если защитник перейдёт в «Реал Сосьедад», то он подпишет с клубом контракт сроком на три года.
В сезоне-2022/2023 на счету Одриосолы шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее новичок мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о своём переходе в стан «сливочных».
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