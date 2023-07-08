Одриосола перейдёт в «Реал Сосьедад» — AS

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола близок к возвращению в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает AS.

По информации источника, 27-летний футболист не входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти. Мадридцы не против отпустить своего игрока в другую команду Ла Лиги, однако хотят получить за Одриосолу определённую денежную сумму. Если защитник перейдёт в «Реал Сосьедад», то он подпишет с клубом контракт сроком на три года.

В сезоне-2022/2023 на счету Одриосолы шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее новичок мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о своём переходе в стан «сливочных».