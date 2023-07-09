«Рома» хочет арендовать хавбека «Баварии» Забитцера
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«Рома» проявляет сильный интерес к австрийскому полузащитнику «Баварии» Марселю Забитцеру. Римский клуб хочет взять игрока в аренду, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «Рома» уже связалась с руководством мюнхенского клуба и спросила о возможности взять 29-летнего футболиста в аренду. Однако «Баварию» устроит вариант с полной продажей австрийского хавбека.
Напомним, первую часть сезона-2022/2023 Забитцер провёл в «Баварии», а 31 января 2023 года «Манчестер Юнайтед» заключил с мюнхенцами соглашение об аренде игрока. Марсель принял участие в 14 матчах за «красных дьяволов», забив один мяч и отдав одну голевую передачу. Контракт австрийца с «Баварией» действует до лета 2025 года.
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