«Рома» хочет арендовать хавбека «Баварии» Забитцера

«Рома» проявляет сильный интерес к австрийскому полузащитнику «Баварии» Марселю Забитцеру. Римский клуб хочет взять игрока в аренду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Рома» уже связалась с руководством мюнхенского клуба и спросила о возможности взять 29-летнего футболиста в аренду. Однако «Баварию» устроит вариант с полной продажей австрийского хавбека.

Напомним, первую часть сезона-2022/2023 Забитцер провёл в «Баварии», а 31 января 2023 года «Манчестер Юнайтед» заключил с мюнхенцами соглашение об аренде игрока. Марсель принял участие в 14 матчах за «красных дьяволов», забив один мяч и отдав одну голевую передачу. Контракт австрийца с «Баварией» действует до лета 2025 года.