Панама разгромила Катар и стала первым полуфиналистом Золотого кубка КОНКАКАФ

В Арлингтоне (США) прошёл первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ-2023. Сборная Панамы одержала победу над сборной Катара со счётом 4:0. Йоэль Барсенас открыл счёт на 19-й минуте. Во втором тайме ещё три мяча в ворота приглашённой на турнир команды из Азии отправил Исмаэль Диас на 56-й, 63-й и 65-й минутах.

В полуфинале Панама сыграет с победителем матча США – Канада, который пройдёт рано утром 10 июля по московскому времени. Другую пару на этой стадии составят победители четвертьфиналов Мексика – Коста-Рика и Гватемала – Ямайка. Полуфиналы пройдут утром 13 июля по московскому времени.

В июне представители РФС сообщали о договорённости по поводу проведения товарищеского матча Катар – Россия в сентяре.