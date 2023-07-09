Панама разгромила Катар и стала первым полуфиналистом Золотого кубка КОНКАКАФ
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В Арлингтоне (США) прошёл первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ-2023. Сборная Панамы одержала победу над сборной Катара со счётом 4:0. Йоэль Барсенас открыл счёт на 19-й минуте. Во втором тайме ещё три мяча в ворота приглашённой на турнир команды из Азии отправил Исмаэль Диас на 56-й, 63-й и 65-й минутах.
В полуфинале Панама сыграет с победителем матча США – Канада, который пройдёт рано утром 10 июля по московскому времени. Другую пару на этой стадии составят победители четвертьфиналов Мексика – Коста-Рика и Гватемала – Ямайка. Полуфиналы пройдут утром 13 июля по московскому времени.
В июне представители РФС сообщали о договорённости по поводу проведения товарищеского матча Катар – Россия в сентяре.
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