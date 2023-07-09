Кабальеро вошёл в тренерский штаб «Лестера»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и «Челси» Вилли Кабальеро стал ассистентом главного тренера «Лестера» Энцо Марески, сообщается на официальном сайте клуба.

По итогам сезона-2022/2023 «Лестер» занял занял 18-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. В июне было объявлено о назначении 43-летнего итальянца Марески на пост главного тренера команды.

41-летний Кабальеро с зимы 2021 года выступал за «Саутгемптон». Его контракт с командой истёк в июне этого года.

Помимо «Челси» и «Манчестер Сити», аргентинский голкипер играл за испанские «Малагу» и «Эльче», аргентинские «Боку Хуниорс» и «Арсенал» (Саранди).

Свой первый матч в Чемпионшипе сезона-2023/2024 «Лестер» проведёт 6 августа. На домашнем поле «лисы» встретятся с «Ковентри Сити».