Марцел Личка рассказал об адаптации в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как проходит его адаптация в столичном клубе.

«Адаптация в клубе идёт по плану. Мне очень понравилась тренировочная база — в «Динамо» всё на высоком уровне! Сейчас остаётся только усердно работать и радовать наших болельщиков. Нам нужно набрать максимум очков в предстоящем чемпионате», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков. 22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды.