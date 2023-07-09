Почеттино — о Стерлинге: это действительно хороший игрок. Ему нужны оптимальные условия

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о вингере лондонской команды Рахиме Стерлинге.

«Речь идёт о действительно хорошем игроке. Но из-за обстоятельств в клубе иногда игроку нелегко быстро адаптироваться и показать ту же результативность, которую он демонстрировал в другой команде.

Мы чувствуем ответственность за создание нужной обстановки. Нам нужно сократить количество игроков в заявке, потому что она была слишком большой. Это явно не поспособствовало прогрессу новичков, которые приехали в клуб с определёнными ожиданиями», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» летом прошлого года за € 56 млн. В сезоне-2022/2023 на счету англичанина 38 матчей во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.