Василий Уткин иронично прокомментировал исход матча «Зенита» с «Фенербахче»

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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин в ироничном ключе прокомментировал итоги матча «Зенита» с «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер.

«Что я вижу?! Зенит завершил евросезон», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.

Не сумев обыграть «Фенербахче» в основное время матча, «Зенит» лишился шансов завоевать Кубок PARI Премьер. Победа в серии пенальти принесла команде Сергея Семака только два очка, и по итогам трёх матчей сине-бело-голубые набрали пять очков.

Ранее «Зенит» одолел азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступил сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Именно сербский клуб возглавляет таблицу с шестью очками после двух матчей. Победитель Кубка определится 12 июля, когда «Фенербахче» проведёт свою игру с лидером.

Напомним, после начала специальной военной операции российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований.