Василий Уткин иронично прокомментировал исход матча «Зенита» с «Фенербахче»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин в ироничном ключе прокомментировал итоги матча «Зенита» с «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер.
«Что я вижу?! Зенит завершил евросезон», – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.
Не сумев обыграть «Фенербахче» в основное время матча, «Зенит» лишился шансов завоевать Кубок PARI Премьер. Победа в серии пенальти принесла команде Сергея Семака только два очка, и по итогам трёх матчей сине-бело-голубые набрали пять очков.
Ранее «Зенит» одолел азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступил сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Именно сербский клуб возглавляет таблицу с шестью очками после двух матчей. Победитель Кубка определится 12 июля, когда «Фенербахче» проведёт свою игру с лидером.
Напомним, после начала специальной военной операции российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований.
- 10 июля 2023
-
01:42
-
01:24
-
01:18
-
01:12
-
00:58
-
00:46
-
00:41
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:13
- 9 июля 2023
-
23:59
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:09
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:16