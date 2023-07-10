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Самошников: сбор «Локомотива» получается тяжёлым, нагрузки сказались на всех

Самошников: сбор «Локомотива» получается тяжёлым, нагрузки сказались на всех
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Защитник московского «Локомотива» Илья Самошников рассказал о прошедшем предсезонном сборе железнодорожников, отметив, что тот получился тяжёлым для всех футболистов красно-зелёных.

«Отличные ощущения после перехода в «Локомотив». Адаптация прошла быстро. Я приехал и сразу включился в тренировочный процесс. Сбор получается тяжёлым, но вся эта работа должна перерасти в хорошее состояние к сезону. Думаю, что нагрузки сказались на всех. Мне было непросто, как и другим ребятам», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

Самошников перешёл в «Локомотив» из казанского «Рубина» этим летом на правах свободного агента. За московскую команду левый крайний защитник успел сыграть в четырёх товарищеских матчах.

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