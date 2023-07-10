«Браво, легенда!» «Шахтёр» попрощался с завершившим карьеру украинским вратарём Пятовым

«Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о том, что многолетний капитан и голкипер «горняков» Андрей Пятов завершил профессиональную игровую карьеру.

«Его страсть к футболу, сильный характер и готовность жертвовать всем ради команды, его смелую и надёжную игру, поразительную стойкость в самых тяжёлых ситуациях, его жажду побед всегда ценили и будут ценить болельщики «Шахтёра».

Андрей, благодарим тебя за эти невероятные 16 лет: за десятки трофеев и сотни побед, за тысячи незабываемых моментов на футбольном поле, за безграничное количество эмоций, за настоящую любовь и уважение к «Шахтёру»! Это была красивая история, капитан! Браво, Андрей! Браво, легенда!» — гласит официальное заявление клуба.

Пятов сыграл за «Шахтёр» 482 матча — третий показатель в истории клуба. Голкипер выиграл 28 трофеев, что является рекордом в составе «горняков». Пятов 11 раз стал чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА.