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«Барселона» назвала имя нового капитана

«Барселона» назвала имя нового капитана
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В понедельник, 10 июля, игроки каталонской «Барселоны» вернулись к тренировкам, и клуб воспользовался этим моментом, чтобы представить публике нового капитана первой команды. Им стал Серхи Роберто.

«Первый день в качестве капитана», – подписала фото Роберто, опубликованное в «Твиттере», пресс-служба «Барселоны».

Помимо 31-летнего полузащитника, на роль капитана претендовали немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген и французский вингер Усман Дембеле.

В сезоне-2022/2023 испанской Ла Лиги Серхи Роберто провёл за «Барселону» 23 матча, 15 раз он появлялся на поле с первых минут. Хавбек забил четыре гола и отдал один результативный пас. «Барселона» выиграла чемпионат Испании, набрав 88 очков в 38 матчах.

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