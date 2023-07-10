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Тренер «Милана» Пиоли прокомментировал отставку Паоло Мальдини

Тренер «Милана» Пиоли прокомментировал отставку Паоло Мальдини
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, выступая на пресс-конференции, ответил на вопрос об отношениях с бывшим техническим директором клуба Паоло Мальдини.

«Я хочу поблагодарить Паоло Мальдини и Рики Массару, я не работал дольше ни с одним из менеджеров, и я многим им обязан. У нас были хорошие рабочие отношения, основанные на уважении, мы хорошо ладили. Конечно, бывали споры, особенно после чемпионского сезона, но уважение всегда присутствовало.

Теперь «Милан» решил сменить направление. Изменилась ли моя роль? Я всегда чувствовал себя в центре проекта. Раньше я разговаривал с Паоло и Рики, теперь – с Монкадой и Фурлани. Я много работал в этом месяце, говорил с игроками, которые могли присоединиться к нам, так что моя работа не сильно изменилась. Изначально меня просят подать идею или спрашивают, заинтересован ли я в определённых игроках. Я не веду переговоры, не участвую в решении финансовых споров, но меня всегда спрашивают об игроках», – цитирует Пиоли Milan News.

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