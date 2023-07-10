Полузащитник «Динамо» Макаров ответил, почему решил поменять игровой номер

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров объяснил решение сменить игровой номер.
«Почему поменял 25-й номер на 77-й? Смена номера связана со старыми воспоминаниями. Вот и решил поменять», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
25-летний Денис Макаров сыграл за московское «Динамо» 33 матча во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.
Напомним, Макаров родом из Тольятти. Футбольное образование получил в Академии имени Коноплёва. Летом 2018 года присоединился к нижнекамскому «Нефтехимику», с которым поднялся из Второй лиги в Первую. В первой части следующего сезона стал одним из лучших бомбардиров первенства, забив 11 голов.
В январе 2020 года подписал контракт с казанским «Рубином». Дебют в Российской Премьер-Лиге состоялся 1 марта 2020 года в матче с «Тамбовом». Первый гол в Премьер-Лиге забил 5 июля 2020 года в ворота «Оренбурга».
В августе 2021 года подписал пятилетний контракт с клубом «Динамо» Москва.
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