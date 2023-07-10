ФИФА прокомментировала допуск до ЧМ-2023 футболистки, провалившей тест на определение пола

Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) высказалась о допуске до чемпионата мира – 2023 нападающей сборной Замбии Барбры Банды.

«Все участники чемпионата мира заверяют, что проведут собственное расследование и что оно чётко установит, что их игроки — это женщины. Подобные расследования обычно не проводятся дополнительно, поскольку почти все игроки женского пола играют в женской лиге и имеют женские пропуска», – приводит слова представителя ФИФА Bild.

Напомним, 7 июля женская сборная Замбии сенсационно переиграла команду Германии в товарищеской встрече со счётом 3:2. Дубль в игре, включая решающий гол на 102-й минуте, оформила 23-летняя Барбра Банда, которая ранее проваливала тест на определение пола и отстранялась от чемпионата Африки. Банда тем не менее была допущена к участию в предстоящем чемпионате мира – 2023, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии.