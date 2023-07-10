«Фенербахче» усилился защитником из французской Лиги 1
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Турецкий клуб «Фенербахче» объявил о подписании контракта с защитником Александером Джику. Соглашение с центрбеком сборной Ганы действует до июня 2026 года, после чего стороны могут продлить договор ещё на сезон, сообщает пресс-служба «канареек».
28-летний Джику выступал за французский «Страсбург» на протяжении последних четырёх лет и покинул Эльзас в статусе свободного агента. Минувший сезон «Страсбург» завершил на 15-м месте таблицы чемпионата Франции, команда набрала 40 очков в 38 матчах.
Джику принял участие в 31 матче, забив один гол и отдав две результативных передачи. Ранее Джику выступал за французские «Бастию» и «Кан». За сборную Ганы Александер провёл 20 матчей, отметившись одним забитым мячом.
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