Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» усилился защитником из французской Лиги 1

«Фенербахче» усилился защитником из французской Лиги 1
Комментарии

Турецкий клуб «Фенербахче» объявил о подписании контракта с защитником Александером Джику. Соглашение с центрбеком сборной Ганы действует до июня 2026 года, после чего стороны могут продлить договор ещё на сезон, сообщает пресс-служба «канареек».

28-летний Джику выступал за французский «Страсбург» на протяжении последних четырёх лет и покинул Эльзас в статусе свободного агента. Минувший сезон «Страсбург» завершил на 15-м месте таблицы чемпионата Франции, команда набрала 40 очков в 38 матчах.

Джику принял участие в 31 матче, забив один гол и отдав две результативных передачи. Ранее Джику выступал за французские «Бастию» и «Кан». За сборную Ганы Александер провёл 20 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Материалы по теме
Патрик Виейра назначен новым главным тренером «Страсбурга»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023