«Фенербахче» планирует приобрести форварда «Лиона» Карла Токо Экамби

Турецкий клуб «Фенербахче» заинтересовался нападающим лионского «Олимпика» Карлом Токо Экамби, сообщает Foot Mercato.

30-летний форвард сборной Камеруна Токо Экамби вторую половину минувшего сезона провёл в «Ренне» на правах аренды. За бретонцев Карл забил пять голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах чемпионата Франции. Всего в 36 матчах Лиги 1 Токо Экамби отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

После возвращения в «Лион» по окончании сезона Токо Экамби заявил, что не хочет играть за «ткачей». Клуб пошёл навстречу форварду, контракт с которым заканчивается в июне 2024 года. Руководство «Олимпико» готово рассмотреть любые варианты, включая досрочное расторжение договора по соглашению сторон, и этой ситуацией намерены воспользоваться представители «Фенербахче».

В 2021 году «Лион» выкупил права на Токо Экамби после годичной аренды, заплатив «Вильярреалу» почти € 12 млн.