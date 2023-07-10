«Фенербахче» планирует приобрести форварда «Лиона» Карла Токо Экамби

Турецкий клуб «Фенербахче» заинтересовался нападающим лионского «Олимпика» Карлом Токо Экамби, сообщает Foot Mercato.
30-летний форвард сборной Камеруна Токо Экамби вторую половину минувшего сезона провёл в «Ренне» на правах аренды. За бретонцев Карл забил пять голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах чемпионата Франции. Всего в 36 матчах Лиги 1 Токо Экамби отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.
После возвращения в «Лион» по окончании сезона Токо Экамби заявил, что не хочет играть за «ткачей». Клуб пошёл навстречу форварду, контракт с которым заканчивается в июне 2024 года. Руководство «Олимпико» готово рассмотреть любые варианты, включая досрочное расторжение договора по соглашению сторон, и этой ситуацией намерены воспользоваться представители «Фенербахче».
В 2021 году «Лион» выкупил права на Токо Экамби после годичной аренды, заплатив «Вильярреалу» почти € 12 млн.
- 10 июля 2023
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