Прокуратура Испании приняла жалобу на Карло Анчелотти

Прокуратура Испании приняла жалобу от акционеров «Валенсии», которые требовали наказать главного тренера «Реала» Карло Анчелотти из-за ложных обвинений в расизме после ситуации с форвардом Винисиусом, сообщает Marca.
Акционеры обвиняли специалиста в нанесении ущерба имиджу «Валенсии» и её болельщикам.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, что привело к остановке игры на восемь минут. «Валенсия» получила штраф в € 45 тыс. и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до трёх матчей и € 27 тыс.
По итогам прошлого сезона «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив перед собой «Барселону».
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе
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