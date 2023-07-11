Стала известна зарплата возможного новичка «Спартака» Санчеса

Колумбийский защитник Давинсон Санчес может зарабатывать в «Спартаке» до € 3,5 млн в год, сообщает Metaratings.
По информации источника, данная отметка – потолок для любого футболиста в клубе. На такую сумму может и рассчитывать колумбиец.
В сезоне-2022/2023 на счету Санчеса 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о переговорах московского «Спартака» с «Тоттенхэмом» по трансферу Санчеса.
«Галатасарай» сделал устное предложение «Тоттенхэму» по трансферу защитника Давинсона Санчеса, ранее сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
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