«Барселона» ведёт переговоры по продлению контракта с Тер Штегеном

«Барселона» и немецкий голкипер клуба Марк-Андре тер Штеген уже начали переговоры по продлению контракта вратаря, сообщает Marca.

По информации источника, руководство каталанского клуба хочет предложить 31-летнему голкиперу контракт до конца июня 2028 года, чтобы, таким образом, Марк-Андре закончил свою спортивную карьеру в стане сине-гранатовых. В «Барселоне» очень довольны индивидуальными выступлениями футболиста в прошедшем сезоне, а также той работой, которую игрок выполняет в раздевалке клуба, являясь настоящим лидером команды. Тер Штеген также полностью доволен своим пребыванием в клубе, потому с продлением контракта не должно возникнуть проблем.

Напомним, действующий контракт Тер Штегена с каталонцами действует до конца июня 2025 года. Немецкий голкипер по ходу прошедшего чемпионата побил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без пропущенных голов в одном сезоне Ла Лиги. Тер Штеген принял участие во всех 38 играх испанской Примеры и сумел не пропустить в 26 из них.