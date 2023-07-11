Энцо Фернандес: надеюсь, Дибала перейдёт в «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес признался, что пригласил нападающего «Ромы» Пауло Дибалу присоединиться к «синим».

«Я написал Пауло сообщение и попросил его перейти в «Челси». Надеюсь, он сделает это. Посмотрим, что произойдёт», — цитирует Фернандеса инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

29-летний Дибала выступает за «Рому» с 2022 года, когда перешёл в команду в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. За римлян в 38 матчах минувшего сезона аргентинский нападающий забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

Сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Челси», однако сам Дибала желает остаться в «Роме». В составе сборной Аргентины Дибала в 2022 году выиграл чемпионат мира. У него 38 матчей в составе национальной команды и три гола.