Пауло Дибала отреагировал на желание Тьяго Силвы видеть его в «Челси»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала заявил, что не намерен покидать итальянскую команду в летнее трансферное окно.
«Я мотивирован пройти предсезонную подготовку, которую мы начали сегодня. Моё будущее? Счастлив в «Роме», остаюсь здесь», — приводит слова Дибалы LaRoma24.
29-летний Дибала выступает за «Рому» с 2022 года, когда перешёл в команду в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. За римлян в 38 матчах аргентинский нападающий забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Челси», однако сам Дибала желает остаться в «Роме».
В составе сборной Аргентины Дибала в 2022 году выиграл чемпионат мира. У него 38 матчей в составе национальной команды и три гола.
Дибала прыгнул в бассейн вместе со своей девушкой. Видеоролик:
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