Бартра может перейти в «Бетис» или «Жирону» после ухода из «Трабзонспора»

Защитник Марк Бартра ведёт переговоры о возвращении в «Бетис», откуда ушёл летом 2022 года, сообщает Mundo Deportivo. Ранее он провёл в севильском клубе четыре с половиной сезона. Также у Барты есть вариант с переходом в «Жирону».

Минувший сезон 32-летний футболист провёл в «Трабзонспоре». Бартра имел двухлетний контракт с турецким клубом, однако расторг соглашение по обоюдному согласию сторон после одного года выступлений. Решение объясняется исключительно экономическими причинами, поскольку у «Трабзонспора» возникли серьёзные финансовые проблемы.

Бартра сыграл за команду из Трабзона 40 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Также он был включён в символическую сборную чемпионата Турции.

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