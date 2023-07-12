Бартра может перейти в «Бетис» или «Жирону» после ухода из «Трабзонспора»

Защитник Марк Бартра ведёт переговоры о возвращении в «Бетис», откуда ушёл летом 2022 года, сообщает Mundo Deportivo. Ранее он провёл в севильском клубе четыре с половиной сезона. Также у Барты есть вариант с переходом в «Жирону».
Минувший сезон 32-летний футболист провёл в «Трабзонспоре». Бартра имел двухлетний контракт с турецким клубом, однако расторг соглашение по обоюдному согласию сторон после одного года выступлений. Решение объясняется исключительно экономическими причинами, поскольку у «Трабзонспора» возникли серьёзные финансовые проблемы.
Бартра сыграл за команду из Трабзона 40 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Также он был включён в символическую сборную чемпионата Турции.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу»:
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