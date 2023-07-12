Отавио не является приоритетным вариантом для «Интера» и «Ювентуса»

Португальский полузащитник «Порту» Отавио не считается главной целью «Ювентуса» и «Интера» в это трансферное окно, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации источника, оба клуба не ставят себе главными целями подписать этого футболиста. Его опция выкупа составляет € 40 млн.
Отавио выступает за «Порту» на протяжении семи лет. В сезоне-2022/2023 на счету португальца 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Порту» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы полузащитник перешёл в клуб из Саудовской Аравии, ранее сообщил A Bola.
- 12 июля 2023
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