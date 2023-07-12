Мбаппе — о поездке в Камерун: всегда счастлив быть здесь, моё сердце близко к Африке

24-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своей деятельности в Камеруне, куда футболист отправился во время своего отпуска.

«У меня много дел здесь, в Камеруне, с моим фондом, моей семьёй… я ищу способ внести свой вклад. Хочу многое сделать, чтобы вернуться во Францию счастливым. Мы построили школу для глухонемых. Мы хотим принять участие, у нас есть ещё много проектов. Это важно для меня, иначе меня бы здесь не было.

Для помощи нет границ. Если мы все сделаем максимум из того, что можем… мы не спасём мир, но важно сделать всё возможное. Я не единственный игрок, который помогает. Я хочу оказать влияние… часто игроки этого не делают, но это не потому, что они не хотят, а из-за недостатка знаний. Это мои истоки, хотя я не часто бывал тут. Я всегда счастлив быть здесь. Я смотрю Кубок африканских наций, у меня есть друзья в африканских командах. Я всегда на связи, моё сердце близко к Африке», — приводит слова Мбаппе Marca со ссылкой на NCI.

Напомним, отец Мбаппе, Вильфрид, является выходцем из Камеруна.