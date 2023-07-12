Россия опустилась в рейтинге УЕФА на 23-е место. Объявлений от организации пока не было

Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024 на 23-е место. На данный момент не было объявлений от организации о том, как России будут начисляться баллы ввиду отсутствия её клубов в еврокубках этого сезона.
В таблице коэффициентов Россию опередила Польша, которая теперь занимает 22-е место. Вчера, 11 июля, польский «Ракув» обыграл эстонскую «Флору» (1:0) в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 по решению УЕФА России было начислено минимальное значение коэффициентных баллов, заработанных за сезон по результатам последних пяти сезонов на тот момент. Таким образом, Россия получила 4.333 балла — столько было заработано за выступление российских клубов в сезоне-2020/2021. Отметим, что об использовании такой схемы ранее было объявлено только касательно сезона-2022/2023.
- 12 июля 2023
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