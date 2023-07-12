Жоан Лапорта: «ПСЖ» хочет Дембеле? Слышал это и год назад, но он всё ещё в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался насчёт будущего французского нападающего сине-гранатовых Усмана Дембеле.
«ПСЖ» понадобится Дембеле, если Мбаппе уйдёт? Я слышал эту историю и прошлым летом, но этого не случилось. Дембеле хочет остаться в «Барсе», и я думаю, что он не хочет никуда уходить», — цитирует слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 Дембеле провёл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением Дембеле на случай, если Килиан Мбаппе покинет клуб этим летом.
- 12 июля 2023
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