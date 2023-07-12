Отец Кузяева — о переходе сына из «Зенита» в «Гавр»: небогатый клуб, но это нас и зацепило

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, этим летом перешедшего из «Зенита» во французский «Гавр», рассказал, как проходили переговоры с новым клубом.
«Вся эта история развивалась очень сложно. «Гавр» вышел на нас одним из первых, недели три или четыре назад, и сразу проявил серьёзный интерес. Спортивный отдел клуба во главе с главным тренером провели подробную презентацию: как команда играет, в какой роли они видят Далера.
«Гавр» только поднялся из второго дивизиона – понятно, что клуб небогатый. Но это нас и зацепило. Было несколько предложений даже более интересных финансово. Но «Гавр» вёл себя наиболее порядочно и настойчиво. Мы серьёзно обдумали все возможные варианты и постепенно пришли к тому, что Далер хотел. С божьей помощью всё получилось», – сказал отец Кузяева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 12 июля 2023
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