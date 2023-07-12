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«ПСЖ» рассматривает трёх кандидатов на позицию голкипера

«ПСЖ» рассматривает трёх кандидатов на позицию голкипера
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«ПСЖ» определился с главными вариантами для усиления вратарской позиции. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, в шорт-лист парижан вошли такие голкиперы, как Кепа Аррисабалага («Челси»), Уго Льорис («Тоттенхэм») и Давид де Хеа (свободный агент, экс-«Манчестер Юнайтед»).

Серхио Рико, сменщик основного голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, в мае получил серьёзную травму, после которой впал в кому. Несмотря на то что недавно испанец пошёл на поправку, его восстановление займёт немалый срок. В то же время главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет видеть в своей команде конкурентоспособного вратаря, хорошо играющего ногами.

Сообщается, что Кепа, де Хеа и Льорис обладают колоссальным опытом и необходимыми навыками, в поисках чего и находится парижский клуб.

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