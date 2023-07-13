Гойкович сравнил уровень зарплат игроков в России с Хорватией и Албанией

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович признал, что в России футболисты могут получать намного больше, чем в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Албании.
«В Хорватии есть «Динамо» Загреб, которое может платить € 800–900 тыс. лучшему игроку при средней зарплате в клубе в € 300–400 тыс. В «Хайдуке» лучший футболист имеет € 500–600 тыс., средняя цифра — € 200–300 тыс. В Боснии намного меньше, лучший игрок получает не больше € 10–15 тыс., и то там только две команды могут столько платить. В Албании та же ситуация. В России, конечно, самые большие деньги.
Является ли Россия самой дорогой страной из этих для проживания? Нет. Я иногда живу в Хорватии, в городе Пула, на море. И там всё намного дороже, чем в Оренбурге. Намного. И в ресторан дороже сходить, и продукты в магазине дороже на 20–30 процентов. Покупаешь фрукты, молоко, что-то для завтрака — платишь € 30–40. Цены растут, сначала сказался коронавирус, потом события на Украине», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
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