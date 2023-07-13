Радимов высказался о переходе Кузяева из «Зенита» в «Гавр»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Никто не может знать, как у него всё сложится. Я только что прочитал, что он поблагодарил всех. Кузяев провёл пять блестящих сезонов, пять раз стал чемпионом. Думаю, он отдал всё, что можно, и волен сам распоряжаться своей судьбой. Его можно только поблагодарить. В этой ситуации отлично повели себя и «Зенит», и сам Кузяев.

Сказать, что это потеря, нельзя ни про одного футболиста. «Зенит» существует отдельно от футболистов, они приходят и уходят, а «Зенит» остаётся. Но, конечно, когда человек играл в стартовом составе на протяжении пяти лет, чтобы встроить кого-то другого на его место, потребуется время. В целом же — это неизбежный процесс», — приводит слова Радимова Metaratings.

Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром», завоевавшим право выступать в чемпионате Франции со следующего сезона. В прошлом сезоне чемпионата России Кузяев принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и 4 результативные передачи.