Сантос — о Родригао: знаем, как он силён, но у «Зенита» достаточно качественных игроков

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о пропуске соотечественником Родригао матча за Суперкубок России с ЦСКА.
«Мы прекрасно знаем, насколько силён Родригао, как он важен в нашей оборонительной игре, но у нас большое количество и других качественных игроков оборонительного плана. Думаю, что их достаточно, чтобы заменить Родриго и победить в Суперкубке», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
Родригао перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле прошлого года. Контракт с игроком был подписан по схеме «3+1». Бразилец провёл за петербуржцев в минувшем сезоне 22 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол, а также четыре встречи в Кубке страны. В составе «Зенита» Родригао стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.
- 13 июля 2023
-
12:11
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:34
-
11:27
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:19
-
11:14
-
11:11
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
11:04
-
10:58
-
10:55
-
10:53
-
10:51
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:32
-
09:23
-
09:23