Сантос — о Родригао: знаем, как он силён, но у «Зенита» достаточно качественных игроков

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о пропуске соотечественником Родригао матча за Суперкубок России с ЦСКА.

«Мы прекрасно знаем, насколько силён Родригао, как он важен в нашей оборонительной игре, но у нас большое количество и других качественных игроков оборонительного плана. Думаю, что их достаточно, чтобы заменить Родриго и победить в Суперкубке», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Родригао перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле прошлого года. Контракт с игроком был подписан по схеме «3+1». Бразилец провёл за петербуржцев в минувшем сезоне 22 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол, а также четыре встречи в Кубке страны. В составе «Зенита» Родригао стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.