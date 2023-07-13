Экс-хавбек «Рубина» Абильгор обратился к болельщикам после переезда в Италию

Бывший футболист казанского «Рубина» Оливер Абильгор, ставший футболистом итальянского «Комо», обратился к болельщикам российской команды.
«Дорогие болельщики «Рубина». С первого дня почувствовал себя в этом клубе как дома. «Рубин» — важная часть моей жизни. Здесь я вырос и как игрок, и как личность. «Рубин» навсегда останется в моём сердце. Спасибо тренерам, персоналу и болельщикам. Мы — «Рубин», нас не остановить», — сказал Абильгор в видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина».
Ранее 27-летний футболист принял решение не возвращаться в «Рубин». Он долго сомневался, но родные убедили его не возвращаться в Россию по политическим причинам. Напомним, Оливер Абильгор приостановил выступления за «Рубин». Он перешёл в казанский клуб из датского «Ольборга» летом 2020 года.
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