Валерий Климов пополнил тренерский штаб «Локомотива»

Валерий Климов вошёл в тренерский штаб Михаила Галактионова в «Локомотиве». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Последним местом работы 49-летнего Климова был воронежский «Факел». Также специалист работал в «Химках», тульском «Арсенале», «Балтике» и «Томи». Во всех командах Климов работал в составе тренерского штаба.

«Локомотив» закончил минувший сезон на восьмом месте турнирной таблицы. Михаил Галактионов возглавил команду в ноябре 2022 года, сумев поднять её из зоны стыковых матчей. Новый сезон для железнодорожников начнётся 22 июля, когда на «РЖД Арене» на матч 1-го тура РПЛ приедет казанский «Рубин». Далее «Локомотив» ждёт игра с «Уралом» на групповом этапе Фонбет Кубка России.