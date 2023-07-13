Гия Гурули: если у Кузяева возникнут какие-то проблемы во Франции, пусть обращается
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Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули рассказал о своих русскоязычных связях и друзьях во Франции.
«У меня много русских друзей, знакомых — среди футболистов, бизнесменов. Я же 10 лет бизнесом занимался, в том числе и с Россией работал. Если у Кузяева возникнут какие-то проблемы во Франции, пусть обращается. У меня есть хорошие русскоязычные друзья в Гавре, которые помогут, если что. Перевести, подсказать, рассказать. Один — профессор, лет 75, писал диссертацию про Кавказ. Когда я только приехал, он подошёл: «Гамарджоба, генацвале» (здравствуй, дорогой по-грузински). Как я удивился! Больше 30 лет дружим», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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