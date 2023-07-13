Калвин Филлипс: в самый трудный момент прошлого сезона меня выручил Марсело Бьельса

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс рассказал о своём самом тяжёлом моменте в прошлом сезоне.

«Единственный раз, когда я расстроился в прошлом сезоне, это после матча «Манчестер Сити» с «Лестером», в котором мы победили со счётом 3:1. Я вышел на поле примерно на полчаса, но был отвратителен. Помню, как шёл домой и был так расстроен собой, что начал плакать. Я написал Марсело Бьельсе и спросил, могу ли я поговорить с ним.

Он ответил мне в течение примерно пяти часов. Сначала я думал, что это переводчик ответил, но затем увидел: «Да, я хотел бы поговорить с тобой». Затем переводчик позвонил мне, и у нас состоялся телефонный разговор.

Было просто приятно поболтать, и Бьельса, по сути, сказал мне, что у меня есть способности, всё зависит от уверенности и позитивного настроя. И после этого разговора я был максимально позитивен. Пройти через это и увидеть требл – это очень приятно», — приводит слова Филлипса SkySports.