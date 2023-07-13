Бывший клуб Дзюбы может подписать экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Нани
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани может перейти в команду «Адана Демирспор», сообщает Goal.com.
По информации источника, в ближайшее время 36-летний футболист пройдёт медицинское обследование и присоединится к турецкому клубу на правах свободного агента.
В сезоне-2022/2023 на счету Нани 11 матчей за «Мельбурн Виктори» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с австралийским клубом истёк в конце июня этого года, и стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.
Ранее сообщалось о назначении нового специалиста на должность главного тренера клуба «Адана Демирспор».
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