Бородюк: для меня нет разницы между лучшими европейскими тренерами и российскими

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что российские специалисты ни в чём не уступают лучшим европейским тренерам.

«Почему за 30 лет в российском футболе не появилось никого даже близкого к уровню топ‑тренеров Европы — Клоппу, например? У нас прекрасная советская школа, прекрасные тренеры, которые выигрывали Кубок УЕФА, хорошо работали в сборной.

Клопп — это совсем другое. Кто его знал до дортмундской «Боруссии»? Многое решает стечение определённых обстоятельств, плюс суперпрофессиональные агенты, которые его ведут.

Мне запомнились знаменитые слова Руди Феллера. Он сказал, что в тренерской работе больше ценит выход из второй Бундеслиги в первую, нежели 11 подряд чемпионских титулов «Баварии». Согласен с ним, потому что если подписываешь контракт с «Баварией» на три года, то минимум дважды станешь чемпионом. Но для меня абсолютно нет разницы между лучшими европейскими тренерами и российскими.

У нас замечательная школа, просто мы почему‑то всё время ориентируемся на Европу. А вы возьмите сейчас Клоппа, дайте ему команду «Бохум», к примеру, и пусть он из неё сделает чемпиона. Пусть поборется с «Баварией», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».