Старт нового сезона квиза «Чемпионат Brainboy» — отличный повод собрать команду

25 июля стартует пятый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Мы ждём новые команды в списках игроков, а также очень рады, что скоро увидимся со своими давними друзьями.

Напоминаем, что квиз состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры.

Традиционно встречаемся в баре Liberty в 20:00.

Регистрируйте команду по ссылке и вперёд за победами в новом сезоне!