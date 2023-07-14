Старт нового сезона квиза «Чемпионат Brainboy» — отличный повод собрать команду
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25 июля стартует пятый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Мы ждём новые команды в списках игроков, а также очень рады, что скоро увидимся со своими давними друзьями.
Напоминаем, что квиз состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры.
Традиционно встречаемся в баре Liberty в 20:00.
Регистрируйте команду по ссылке и вперёд за победами в новом сезоне!
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