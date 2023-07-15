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Антич: безопасность в Беларуси на высоком уровне, уровень преступности почти нулевой

Антич: безопасность в Беларуси на высоком уровне, уровень преступности почти нулевой
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Бывший защитник солигорского «Шахтёра» Никола Антич вспомнил времена выступлений за команду из Беларуси.

«Беларусь — это специфическая среда. Во-первых, невероятно чистая и аккуратная страна. В первый раз я приехал в Минск, было около семи утра, меня везли по городу из аэропорта, и я увидел на улице 30–40 женщин, которые вышли мыть фасады зданий. Безопасность в Беларуси на очень высоком уровне, уровень преступности практически нулевой. Вы можете без проблем оставить там дверь своей машины, дома или квартиры открытой, и ничего не случится. Наказания чрезвычайно строгие, это дисциплинирует людей.

Эти четыре года и тот период остались в моих тёплых воспоминаниях. Я прогрессировал на футбольном поле, выигрывал трофеи, был лучшим игроком и ассистентом в лиге. В семейной плане тоже был счастлив, ведь там забеременела моя жена», — сказал Антич Informer.

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