Жене Икарди Ванде Наре диагностировали лейкемию, Мауро хочет перевести её в Италию — Mitre

Ванде Наре, жене нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, диагностировали лейкемию. Об этом сообщает Marca со ссылкой на журналиста Radio Mitre Хорхе Ланата.

Несколько источников подтвердило, что Наре диагностировали злокачественное заболевание кроветворной системы. Женщина на днях обратилась в клинику с жалобами на боль в животе, после чего была госпитализирована. Анализы Нары не оказались плохими, однако затем её перевели в частную больницу в Аргентине, где ей диагностировали лейкемию. Сообщается, что Икарди намерен отправить свою возлюбленную на лечение в Италию.

30-летний Икарди находится в отношениях с Нарой более 10 лет. В феврале 2023 года сообщалось, что пара начала бракоразводный процесс, однако подтверждения этой информации не нашлось.