Нидерландский журналист оценил шансы «Фейеноорда» подписать Арсена Захаряна
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Журналист De Telegraaf Майк Вервей, специализирующийся на нидерландском футболе, прокомментировал возможный переход в «Фейеноорд» полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна и полузащитника загребского «Динамо» Луки Иванушеца.
«Если «Фейеноорду» удастся привести таких игроков в Эредивизию, буду с нетерпением ждать этого. Затраты на игроков такого типа выше того, что обычно платит «Фейеноорд». Это показывает, что в «Фейеноорде» тоже всё меняется. Это значительные суммы для «Фейеноорда», но думаю, что у них есть хорошие шансы привлечь этих футболистов», — сказал Вервей в подкасте Kick-off.
Ранее в «Фейеноорде» подтвердили, что следят за 20-летним российским полузащитником, но отметили, что не делали по нему предложений.
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