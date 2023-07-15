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Малафеев: сила «Зенита» очевидна, но ЦСКА — клуб с хорошим подбором футболистов

Малафеев: сила «Зенита» очевидна, но ЦСКА — клуб с хорошим подбором футболистов
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с ЦСКА за Суперкубок России.

«Для меня очевидна сила «Зенита», а что касается ЦСКА, то это сильный клуб с хорошим подбором футболистов. Матч за Суперкубок — мотивация для обеих команд, каждый из футболистов приложит максимум усилий для того, чтобы выиграть в этом матче. Но, конечно же, я буду болеть за «Зенит». Думаю, что и в этот раз у команды получится добавить в музей клуба очередной трофей», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Для «Зенита» победа в предстоящем матче может принести команде восьмой Суперкубок России. Команда станет самым титулованным клубом в этом турнире и опередит именно ЦСКА, у которого на данный момент всё те же семь Суперкубков.

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